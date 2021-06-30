الصحة العالمية تعلن انتصار الصين على الملاريا وخلوها من المرض

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنظمة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية، أنه بعد جهود استمرت 70 عاما حصلت الصين من منظمة الصحة العالمية على شهادة تؤكد أنها خالية من الملاريا، واصفة ذلك بالأمر الرائع فى بلاد بلغت الإصابة سنويا فيه خلال أربعينيات القرن العشرين 30 ألف إصابة بهذا المرض.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم جيبريسوس: "نهنئ اليوم شعب الصين بتخلص البلاد من الملاريا، هذا النجاح تم اكتسابه بثمن عمل كبير وتحقق بعد عقود من الإجراءات المستهدفة والممنهجة"، مشددا على أن الصين تنضم إلى عدد متزايد من الدول التى تظهر للعالم أن المستقبل الخالى من الملاريا هدف واقعى.