توصية كندية للمصابين بمتلازمة نادرة بالدم برفض أسترازينيكا

أوصت هيئة صحية كندية الأشخاص المصابين بمتلازمة نادرة بالدم بعدم قبول التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19.

فقد قالت هيئة الصحة الكندية "هيلث كندا"، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إنها أوصت من لديهم تاريخ مرضي للإصابة بمتلازمة "التسرب من الشعيرات الدموية"، بعدم تلقي لقاح أسترازينيكا.

وأضافت "هيلث كندا" أنها "تحدث نشرة المنتج الخاصة بلقاحي أسترازينيكا وكوفيشيلد، المضادين لكوفيد-19، لتضيف متلازمة التسرب من الشعيرات الدموية كعرض جانبي محتمل، مع تحذير للمرضى ممن لديهم تاريخ إصابة بهذه المتلازمة من تلقي لقاح أسترازينيكا أو كوفيشيلد"، وفقا لرويترز.

يشار إلى أن "متلازمة التسرب من الشعيرات الدموية" شديدة الندرة، وهي حالة خطيرة تؤدي إلى تسرب السوائل من الشعيرات الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى تورم الأطراف وانخفاض ضغط الدم وتخثره وانخفاض مستويات بروتين مهم في الدم.

وقالت "هيلث كندا" إنها تتابع مع وكالة الصحة العامة الكندية هذه الحالة منذ اعتبرتها وكالة الأدوية الأوروبية مصدر قلق محتملا في أبريل الماضي.

وأضافت أنه بحلول 11 يونيو الجاري، تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمتلازمة في كندا عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا.