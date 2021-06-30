رابط نتائج الثالثة إعدادي المغرب 2021 // رابط موقع فضاء متمدرس // وزارة التربية الوطنية المغربية

يبحث التلاميذ والتلميذات في المملكة المغربية وأولياء أمورهم، عن رابط نتائج الثالثة إعدادي المغرب دور 2021، لكي يتمكنوا من الدخول إلي كشف النقاط عن طريق فتح موقع فضاء متمدرس برقم المسار، الموجود على الاستدعاء والإطلاع على الدرجات، فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية أن النتائج سوف ترفع على الموقع قبل نهاية هذا الشهر شهر يونيو، لذا تتذايد عمليات البحث الآن على رابط الموقع من قبل أولياء التلاميذ للاطمئنان على الدرجات، فنتيجة الجهوي والمرشحة للمرحلة التالية مرحلة الثانوية وهي أهم مراحل التعليم الأساسي في كافة الدول العربية، ومن المتوقع رفع الدرجات خلال الساعات القليلة القدمة عن طريق موقع الوزارة المحدث، الذي قامت الجهات المتخصصة بتجهيزه لكي يستوعب أعداد التلاميذ المتوقع الدخل عليه بكثافة.

رابط نتائج الثالثة إعدادي المغرب

أنتته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية، من تصحيح وتجهيز النتيجة بعد أن تم فحص جميع الأوراق ألامتحانية بدقة، ومراجعتها أكثر من مرة من قبل المختصين بعملية التصحيح والآن النتائج جاهزة لتوقيع الوزير المختص، لكي يتم رفعها على موقع فضاء متمدرس التابع لوزارة التربية الوطنية كي يتمكن التلاميذ من الدخول علية ومعرفة النتيجة دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدارس، في ظل أنتشار الموجه الثالثة من فيروس كوفيد 19 وفيما يلي ألية الحصول على النتيجة إلكترونياً.

رابط فضاء متمدرس وزارة التربية الوطنية

بعد أزمة كورونا اتجهت معظم دول العالم إلي استخدام التكنولوجيا في كل مجالات الحياة، وخاصة تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد لتوفير الجهد والوقت وعدم التكدس في المصالح والهيئات الحكومية، ووزارة التربية المغربية كانت من أوائل الوزارات التي أدخلت التكنولوجيا في كافة مراحل التعليم بداية من التسجيل للسنوات الأولى، مروراً بالاستعلام عن النتيجة عن طريق الإنترنت وفيما يلي ألية أستخراج النتيجة.

رابط نتائج الثالثة إعدادي المغرب2021

الدخول إلي رابط فضاء متمدرس الرسمي. تسجيل الدخول ثم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة. تسجيل رقم المسار ثم الرقم السري ثم أضغط تسجيل دخول مرة أخرى. الدخول على أيقونة خدمات المسار، ومنها أضغط على خانة نتائج الطلاب لتظهر النتائج.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية

انهت الوزارة كافة المراحل التعليمية المغربية العام الماضي بنجاح وسط إجراءات احترازيه مشددة، في كافة المراحل وخاصة في الامتحانات التي أجريت في المدارس لمنع تفشي وباء كورونا بين التلاميذ، ونجحت في ذالك والآن الوزارة تستعد لرفع كشوف الدرجات لكي تستطيع الانتهاء من كافة الأعمال عن العام الماضي، والتجهيز لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي قالت أنه سيكون الدراسة به بالمدارس، بعد تطعيم كافة منسوبي الوزارة من معلمين وتلاميذ وعاملين بالوزارة.