الصين تسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
وأضافت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 9 حالات أيضا. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.
وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين قد بلغ 91780 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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