عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يقترب من 4 ملايين

أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن.
قائمة بعشر دول الأكثر تضررا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء:
1- الولايات المتحدة: نحو 605 آلاف حالة وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة.
2- البرازيل: 516 ألف حالة وفاة، و18.5 مليون إصابة.
3- الهند: 397637 حالة وفاة، و30.3 مليون إصابة.
4- المكسيك: 233 ألف حالة وفاة، و2.5 مليون إصابة.
5- بيرو: 192 ألف حالة وفاة، ومليونان و48 ألف إصابة.
6- روسيا: 134545 حالة وفاة، و5 ملايين و493557 إصابة.
7- بريطانيا: 128 ألف حالة وفاة، و5.4 مليون إصابة.
8- إيطاليا: 127500 حالة وفاة، و4 ملايين و260 ألف إصابة.
9- فرنسا: 111230 حالة وفاة، و5.8 مليون إصابة.
10- كولومبيا: 106 آلاف حالة وفاة، و4.2 مليون إصابة.
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