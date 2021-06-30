العطلات الرسميه في السعودية 2021 يحتاج كل سعودي ومقيم لمعرفتها حيث أنها العطلات التي لا يكون بها عمل وخاصة في المدارس وللطلاب، لذلك فأننا في مقالنا هذا سوف نقوم بالتعرف على مواعيد كافة العطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية فتابعونا.

العطلات الرسميه في السعودية 2021

هناك الكثير من العطلات التي تتخلل العام والتي يتم فيها منح العطلات للموظفين والدارسين وغيرهم وهذه العطلات يمكن تقسيمها لأكثر من نوع وذلك كالتالي:

العطلات الرسميه الدينية في السعودية

يوجد بعض العطلات الدينية التي تحتفل بها المملكة وهي كالتالي:

إجازة عيد الفطر المبارك

طوال شهر رمضان تختلف مواعيد العمل والدراسة، وذلك مراعاة للصيام.

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بعد انتهاء امتحانات الطلاب، وذلك كان من بداية يوم الوقفة بتاريخ 12 مايو 2021م ولمدة 3 أيام بعدها ليحتفل المواطنين بالعديد من مظاهر الاحتفال بالعيد.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وهذه الإجازة هي أطول العطلات بالمملكة وذلك حيث تكون مدتها 4 أيام، وهي تبدأ يوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021م وحتى يوم الخميس الموافق 22 من يوليو.

عطلة اليوم الوطني في السعودية

ويكون الاحتفال به يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021م.

إجازات رسميه أخرى في السعودية

هناك بعض الإجازات الأخرى التي يحصل عليها السعوديين وبعضها ثابت وبعضها يتم تحديده كل عام ومن تلك الإجازات ما يلي:

حصل السعوديين على إجازة الإسراء والمعراج يوم 11 من شهر مارس 2021م.

حصل الطلاب على إجازة نهاية العام بتاريخ 29 أبريل 2021م.

إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع 1442هـ.

إجازات الموظفين في السعودية

هناك بعض الإجازات التي يتم منحها للموظفين طبقا للائحة الإجازات الخاصة بالمملكة وذلك كالتالي:

في حالة الزواج يحصل المتزوج على إجازة تصل إلى 5 أيام.

الإجازة المرضية التي قد تصل حتى أربعة أشهر متقطعين أو متواصلين.

إجازة المرأة الحامل التي قد تحصل فيها على 6 أشهر أثناء الحمل.

تحصل المرأة عند الوضع مولودها على إجازة لـ 3 أيام، ولكن يمكنها الحصول على إجازة الوضع المقدرة بين شهر وحتى 4 أشهر.

قد تعرفنا في مقالنا هذا على العطلات الرسميه في السعودية 2021 لهذا العام والتي تتضمن العطلات الدينية والعطلات الوطنية وكذلك العطلات الخاصة بالموظفين.