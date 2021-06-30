كورونا فى موريتانيا .. 71 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحة الموريتانية، فى بيان لها، أن إجمالى الوفيات فى البلاد جراء الإصابة بـ الفيروس التاجى وصل إلى 487 حالة وفاة، فيما وصل إجمالى حالات الشفاء إلى 19 ألفا و756 حالة.

كورونا فى موريتانيا

ويصل بذلك إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد بـ كورونا إلى 20 ألفا و746 حالة إصابة.

وفى السياق ذاته، أطلقت موريتانيا حملة واسعة لتطعيم 120 ألف مواطن خلال 3 أيام ضد فيروس كورونا، من خلال حملات إعلامية لإقناع المواطنين بأخذ اللقاح.