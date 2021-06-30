انتهاء مهمة استمرت 20 عامًا.. انسحاب آخر جندى ألمانى من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، قالت الدفاع الألمانية عبر "تويتر": "بعد 20 عاما، غادر آخر جنود الجيش الألمانى أفغانستان الليلة، هو الآن فى طريقه إلى المنزل، هذه نهاية فصل تاريخى، جهد مكثف تحدانا وشكلنا".



وتعتبر ألمانيا ثانى أكبر دولة مشاركة بقوات بعد الولايات المتحدة، ويبلغ عدد القوات الألمانية المشاركة فى المهمة 1.100 جندى، من بين إجمالى مهمة الناتو البالغ قوامها نحو 10 آلاف جندى.

وكان من المقرر انسحاب القوات الألمانية بحلول منتصف أغسطس المقبل، إلا أنها سارعت فى تنفيذ عملية الانسحاب.