وظائف الأحوال المدنية للنساء 1443 بالشروط ورابط التقديم للتسجيل

وظائف الأحوال المدنية للنساء 1443 وخطوات التقديم فى وظائف النساء فى السعودية. والتي أصبحت كثيرة وتقدم بشكل لتلك الفئة المجتمعية التي أصبحت مشارك ودافع كبير فى نهوض المملكة. وأيضا سعوده الوظائف وإتاحة الوظائف للنساء فى كل ذلك فى إطار رؤية المملكة 2030 . والتي تهدف فى المقام الأول التنمية والبناء وإنصاف المرأة السعودية وجعلها شريك رئيسي فى تقدم وازدهار المملكة.

إعلان عن وظائف شاغرة للنساء فى الأحوال المدنية

أعلنت الأحوال المدنية والتي تتبع وزارة الداخلية ومنوط بها أمور الإحصاء كإضافة المواليد. وتسجيل الوفيات وإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر وباقي الخدمات. والتي تتعلق بأحوال المواطنين المدنية عن وجود فرص عمل شاغرة للنساء فى الأحوال المدنية ويتم التقديم على تلك الوظائف إلكترونياً عبر منصة ابشر توظيف.

التقديم متاح للنساء من اصل ومنشأ سعودي فقط.

كذلك يجب أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك ولم يسبق أن تمت إدانتها فى جريمة شرف أو الحكم عليها فى أي من الجرائم.

ثم لا يقبل التقديم من المواطنة المتزوجة من غير مواطن سعودي.

يجب أيضاً أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية وغير منتهية.

تناسق الطول مع الوزن وفق اللائحة الصحية فى وزارة الداخلية وان تكون المتقدمة لائقه طبياً ولا تعانى من أي أمراض مزمنة.

تقديم سيرة ذاتية.

ثم كتابة العنوان الوطني للمتقدمة.

وأيضا أرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية السارية.

ثم أرفاق صورة من المؤهل الدراسي.

وبعد ذلك يتم تحديد الرغبات فى العمل وفق المنطقة وليس بناء على المدينة التي تقطن بها المتقدمة.

ويجب أن يتم رفع الملفات بصيغة pdf مع نموذج التقديم فى الأحوال المدنية للنساء.

فى البداية يتم الدخول عبر رابط ابشر توظيف.

ثم الضغط على خيار الوظائف المتاحة لفتح تبويب جديد.

وبعد ذلك تقومي بالبحث عن الوظيفة التي تتناسب وفق المؤهل الدراسي.

ثم الضغط على الوظيفة المناسبة.

وبعد ذلك يتم قراءة الشروط الوظيفية بتمعن والنقر على خيار ” تقديم طلب”.

ثم القيام بكتابة البيانات الشخصية فى صفحة التقديم وإضافة المعلومات التي يطلبها الموقع للتسجيل فى وظيفة الأحوال ومسار جدارة.

بعد ذلك نضغط على خيار التالي.

ثم القيام بإدخال المهل العلمي والنقر على خيار ” إضافة”.

وبعد ذلك نضغط على حفظ المعلومات ثم الضغط على ” عرض وحفظ” وأخيراً النقر على خيار ” تقديم الطلب” للانتهاء من التقديم .

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