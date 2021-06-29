عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي في أبوظبي

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

كما بحث الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية البناء على اتفاقيات إبراهيم من أجل تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء مراسم توقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية هذه الزيارة التي تفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة يما يحقق المصالح المشتركة لهما ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى أن الإمارات تستضيف بعد أقل من 100 يوم في شهر أكتوبر المقبل معرض إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي البارز الذي يشهد مشاركة نحو 195 دولة معبراً سموه عن تطلعه لمشاركة إسرائيلية بارزة في هذا التجمع المهم الذي يشكل منصة عالمية لصياغة مستقبل ما بعد جائحة "كوفيد - 19" والمضي قدما في مسار التنمية المستدامة.