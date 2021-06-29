خدمة رابط تسجيل حجز موعد لقاح كورونا covid19.moh.gov.om وزارة صحة سلطنة عمان

خدمة رابط تسجيل حجز موعد الإلكتروني لقاح كورونا covid19.moh.gov.om وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن موعد بدأ تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتشمل جميع المواطنين والمُقيمين بالسلطة بالفئة العمرية الأكبر من 18 عام،حيث نشرت وكالة الأنباء العمانية oman news أعلنت ظهر يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021، عن بدأ تحصين الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة العمانية في توسيع الفئات المستهدفه بالتحصين ضد فيروس كورونا، وبناء عليه تخيب وزارة الصحة بالمواطنين سرعة وضرورة حجز موعد تلقي اللقاح من خلال خدمة التسجيل الإلكتروني الذاتي، هذا وحجز موعد تلقي اللقاح متاح حاليا بطريقين سنستعضرخما معكم من خلال هذا التقرير.

خدمة التسجيل الذاتي الإلكتروني عن طريق تطبيق ترصد بلس.

خدمة رابط تسجيل حجز موعد الإلكتروني “covid19.moh.gov.om”.

طريقة التسجيل لحجز موعد لقاح فيروس كورونا بسلطنة عمان

وتجدر الإشارة إلى ضرورة حجز موعد لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد covid19، وذلك قبل أن يتوجه المواطن لأحد المراكز الطبية الحكومية المخصصصة لذلك والمعتمدة من وزارة الصحة، حيث تنتشر تلك المراكز الصحية بجميع المحافظات بالسلطنة، وحجز موعد التحصين الهدف منه ضمان تلقي اللقاح بطريقة آمنه ومُيسرة في محتلف ربوع سلطنة عُمان.

وتجدر الإشارة إلى تصريحات وزير الصحة بسلطنة عُمان “الدكتور أحمد بن محمد السعيدي”، حيث صرح بأن سلطنة عُمان لديها خطة استراتيجية ننضمن برنامج تحصين ضد فيروس كورونا المستجد، وأن وزارة الصحة تتبع تلك الخُطة بجميع محافظات السلطنة، كما أكد السعدي على أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتي تحافظ على القطاع الصحي بعموم السلطنة.

خدمة رابط تسجيل حجز موعد لقاح كورونا covid19.moh.gov.om

احخدمة رابط تسجيل حجز موعد الإلكتروني covid19.moh.gov.om وزارة الصجة سلطنة عمان

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي أعداد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعموم محافطات سلطنة عمان منذ بدأ تفشي الجائحة حتى يوم 29 يونيو 2021 قد بلغ عددهم 262059 مصاب، وأعلنت وزارة الصحة العمانية أن عدد المتعافين من الإصابة حتى يوم 29 يونيو 2021، بلغ عددهم 229998 حالة.