شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443 ومتى يتم وقفه

قام نظام الضمان الاجتماعي الجديد بوضع شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443 والتي يجب توافرها في الراغبين في الحصول على معاش الضمان، لذا فيقوم العديد من الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بالبحث عن قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة وكذلك الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد وذلك ليتمكنوا من معرفة راتب الضمان الاجتماعي الجديد والمقرر حصولهم عليه في حالة قبل طلبهم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443

تم وضع شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443 والتي من شأنها التأكد من وصول معاش الضمان لمستحقيه بصورة واضحة وبكل شفافية وبالتالي فمن المحتمل وقف بعض المعاشات التي يتم صرفها في الوقت الحالي لبعض الأشخاص في حالة عدم انطباق الشروط الجديدة عليهم، بالإضافة إلى أن المستفيدين الحاليين لن يتأثروا بالقانون الجديد للضمان الاجتماعي في الوقت الحالي ولمدة عامين من تاريخ نشر القانون الجديد وبدء العمل به، وتتمثل شروط الضمان الاجتماعي الجديد في التالي:

أن يكون المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية، ويستثني من هذا القرار ما يلي: زوجة السعودي غير السعودية. المرأة غير السعودية الأرملة أو المطلقة من زوج سعودي ولديها أبناء سعوديين على أن تكون مقيمة إقامة دائمة بالمملكة، ولديها أيضًا إقامة سارية. الأبناء للمرأة السعودية من زوج غير سعودي سواء كانت مطلقة أو أرملة شريطة حصولهم على إقامة سارية وإثبات الزواج بأوراق رسمية وإقامة الأبناء داخل المملكة. أصحاب الإعاقة والأيتام، وكذلك المرأة الأرملة ولديها أيتام في حالة وجود بطاقة تنقل خاصة بهم سارية، وللمعاقين تقديم إثبات الإعاقة.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على المعاش من المقيمين داخل المملكة إقامة دائمة.

أن يكون الدخل الذي يحصل عليه المتقدم للحصول على معاش الضمان أقل من الحد الأدنى للمعاش.

انطباق معايير امتلاك الثروات، وتقديم كافة المتطلبات المتعلقة بالصحة والتعليم والتأهيل.

شروط الضمان الاجتماعي 1443حالات وقف معاش الضمان في النظام الجديد

هناك بعض الحالات التي يتم وقف المعاش في حالة ثبوتها وهي: