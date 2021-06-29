رابط تحديث حالة الضمان الاجتماعي وآلية التحديث الجديدة

رابط تحديث حالة الضمان الاجتماعي من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من خلال مستفيدي الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية والذين تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443 وذلك بعد معرفتهم طريقة تحديث الضمان الاجتماعي ولضمان استمرار صرف المساعدات التي يتم تقديمها لمحدودي الدخل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ويمكن للأفراد تحديث الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني بالإضافة إلى إمكانية استعلام عن حالة الضمان بالسجل المدني بعد تحديث البيانات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط تحديث حالة الضمان الاجتماعي.

رابط تحديث حالة الضمان الاجتماعي

يتم استخدام رابط تحديث حالة الضمان الاجتماعي لتحديث البيانات وفق بعض الخطوات الميسرة التي وضعتها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي كالآتي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

يقوم المستفيد من الضمان الاجتماعي بتسجيل الدخول من خلال حسابه الشخصي على الموقع.

يتم استعراض كافة البيانات الخاصة بالمستفيد من الاسم واسم الجد والعائلة والجنس والحالة الاجتماعية وينبغي على المستفيد التأكد من صحة المعلومات المسجلة ومن الحالة الوظيفية له ويتم بعد ذلك النقر على كلمة التالي.

يظهر أمام المستفيد بعد ذلك معلومات محل الإقامة ويجب التأكد من صحتها وتعديل المعلومات في حالة التغيير ومن ثم النقر على كلمة التالي مرة أخري.

يتم بعد ذلك ظهور معلومات الاتصال ويجب أيضًا تعديلها في حالة التغيير في رقم الجوال أو الجوال البديل أو البريد الإلكتروني ويتم الضغط على كلمة التالي ليتم تحويل المستفيد لصفحة بيانات الحساب البنكي ويتم تعديل بيناتها في حالة التغيير والضغط مرة أخري على كلمة التالي.

يتم بعد ذلك التوجه إلى صفحة التحقق من الدخل للتأكد من وجود تغييرات من عدمها وفي حالة وجود دخل إضافي يتم كتابة المعلومات الخاصة بالدخل الجديد، وفي حالة عدم وجود تعديلات يتم الضغط على كلمة التالي.

بعد ذلك يتم التعهد بصحة كافة البيانات المسجلة، ومن ثم النقر على كلمة التالي ليصل إلى الجوال المسجل رسالة تحتوي على رمز التأكيد لكتابته في المكان المخصص له بالموقع ومن ثم الضغط على كلمة تأكيد.

خطوات تحديث حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1443الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير رابط جديد للاستعلام عن المساعدة المقطوعة والمقدمة لمحدودي الدخل ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية فقط: