هل ستؤثر جائحة COVID-19 على الحصول على تمويل شخصي؟

لا تزال القروض الشخصية متاحة على نطاق واسع على الرغم من جائحة COVID-19 ، والذي قد يكون ذا قيمة خاصة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تغطية نفقاتك. ستظل بحاجة عادةً إلى ائتمان جيد ودخل يمكن التحقق منه للحصول على الموافقة على قرض شخصي سريع من معظم المقرضين ، بما في ذلك المقرضون عبر الإنترنت والبنوك والاتحادات الائتمانية. ضع في اعتبارك أن بعض البنوك قد يكون لديها متطلبات أكثر صرامة لضمان قدرة المقترضين على سداد قروضهم ، على الرغم من ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم بعض شركات التمويل قروضًا لعلاج فيروس كورونا والتي قد يكون من الأسهل الحصول عليها عليها إذا كان الوباء قد أثر على عملك. قد يأتي التمويل الشخصي الطارئ بفائدة منخفضة أو حتى 0٪ ، اعتمادًا على البنك.

ما هو القرض الشخصي بدون كفيل؟

التمويل الشخصي بدون ضامن أو كفيل هو أموال يمكنك اقتراضها من مؤسسة مالية مثل بنك أو شركة تمويليلة أو مقرض عبر الإنترنت لا يتطلب ضمانات (مثل منزلك أو سيارتك). بمجرد الموافقة على قرض بدون كفيل ، ستقوم بسداد دفعات شهرية لسداده بالكامل ، بالإضافة إلى الفائدة. تختلف شروط القرض وسعر الفائدة بناءً على المُقرض والائتمان الخاص بك.

كم يمكنني طلب قرض شخصي

يعتمد المبلغ الذي يمكنك اقتراضه بقرض شخصي إلى حد كبير على نسبة الدين إلى الدخل ، وهو مقدار دخلك الشهري الذي يذهب إلى سداد الالتزامات المستمرة مثل الإيجار أو سداد السيارة أو فواتير بطاقة الائتمان. العديد من البنوك لديهم أيضًا الحد الأدنى من متطلبات درجة الائتمان للموافقة على الائتمان.

تختلف الحدود القصوى للقروض الشخصية حسب المُقرض ولكنها تقع عادةً في نطاق 1000000 ريال إلى 2000000 ريال . ومع ذلك ، يقدم المقرضون تمويل شخصي لكبار الشخصيات المؤهلين تصل إلى 3000000 ريال .

ما هي متطلبات التمويل الشخصي؟

لكل بنك متطلباته المحددة للتأهل للحصول على قرض شخصي. ولكن ما يبحثون عنه عادة هم المقترضون الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر ، والمواطنين السعوديين أو المقيمين الدائمين الذين لديهم إقامة صالحة ، ولديهم دخل ثابت ، وأولئك الذين لديهم تقرير ائتماني جيد.

ما هو الفرق بين معدي النسبة السنوي APR الثابت و APR المتغير؟

معدل النسبة السنوية (APR) هو ما ستدفعه لاقتراض المال. لا يشمل فقط سعر الفائدة الخاص بك ولكن أي رسوم يتقاضاها المُقرض – مثل رسوم الإنشاء.

هناك نوعان من APR من المحتمل أن تصادفهما:

يظل معدل الفائدة السنوية الثابت كما هو طوال مدة القرض. هذا يعني أن تاريخ الدفع والسداد الشهري لن يتغير أبدًا.

يمكن أن يتقلب معدل النسبة المئوية السنوية المتغير وفقًا لاتجاهات السوق. في حين أن معدل الفائدة السنوية المتغير غالبًا ما يبدأ أقل من معدل الفائدة السنوية الثابت ، إلا أنه قد يزيد في المستقبل – مما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأقساط الشهرية.