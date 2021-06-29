الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف كل الأعمال العدائية في إقليم تيغراي 

دعا الاتحاد الإفريقي في بيان كل الأطراف في أزمة تيغراي إلى وقف كل الأعمال العدائية وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف كل الأعمال العدائية في إقليم تيغرايقوات إقليم تيغراي: سندخل إريتريا وأمهرة لملاحقة قوات "العدو"

كما رحب الاتحاد بوقف إطلاق النار في تيغراي، ودعا السلطات الإثيوبية للعمل على التوصل لحل شامل لتمهيد الطريق لسلام دائم في الإقليم.

وجاءت دعوة الاتحاد في وقت أعلنت فيه قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها أجبرت قوات الحكومة الإثيوبية على الفرار من مقلي عاصمة الإقليم اليوم الثلاثاء بعد سيطرتها على المدينة بالكامل في تحول كبير في الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر.

وفي 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" الحاكمة في الإقليم، بعد أن أوعز رئيس الوزراء أبي أحمد للقوات الحكومية بدخول المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت أديس أبابا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين ونزح أكثر من مليوني شخص.