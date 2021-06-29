هولندا تتهم روسيا بـ ”شن غارات وهمية” ضد فرقاطة لها في البحر...

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن مقاتلات روسية أحدثت وضعا غير آمن في البحر الأسود عندما حلقت "على ارتفاع منخفض جدا" فوق فرقاطة "إيفرتسين" الهولندية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحادث وقع "يوم الخميس الماضي، أثناء وجود السفينة الحربية جنوب شرقي (شبه جزيرة) القرم"، موضحة أن المقاتلات الروسية المسلحة بقنابل وصواريخ من نوع "جو - سطح" نفذت تحليقات "على ارتفاع منخفض جدا وقريبا جدا (من الفرقاطة) وهي تحاكي شن هجمات".

وبحسب الوزارة فإن تصرفات روسيا جاءت "انتهاكا لحرية الملاحة" في البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت يوم الأربعاء الماضي، بأن المدمرة البريطانية "ديفيندر" دخلت المياه الروسية قبالة سواحل القرم، وغادرتها بعد أن أطلقت سفينة حرس حدود روسية طلقات تحذيرية، وقامت طائرة "سو – 24 إم" بإسقاط قنابل تحذيرية في خط إبحار المدمرة.