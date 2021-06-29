”رويترز”: قوات المتمردين تدخل بلدة شير في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا 

نقلت وكالة "رويترز" عن شاهدين أن قوات إقليم تيغراي دخلت بلدة شير المهمة في شمال إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، معززة مكاسبها السابقة على الأرض في الإقليم، في حين انسحب الجيش الإثيوبي.

وقال أحد الشاهدين للوكالة: "الكل يرحب بهم ويحتفل. الآن هناك العديد (من أفراد قوات تيغراي) وأغلبهم يرتدون الزي العسكري".

ورفض شاهدا العيان الكشف عن اسميهما خوفا من الانتقام، وفق ما نقلته "رويترز".

ولم ترد متحدثة باسم رئيس الوزراء الأثيوبي، ولا متحدث عسكري، ولا رئيس قوة مهام الطوارئ الحكومية في تيغراي، على طلبات للتعقيب.

وفي 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" الحاكمة في الإقليم، بعد أن أوعز رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، للقوات الحكومية الفيدرالية بدخول الإقليم، ردا على هجوم تعرضت له قاعدة للجيش الإثيوبي.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت أديس أبابا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين ونزح أكثر من مليوني شخص.