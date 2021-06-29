جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" أنه من المقرر أن يلتقى بايدن بعائلات ضحايا المبنى المنهار، مشيرة إلى أنه حتى الآن لقى 11 شخصًا مصرعهم فيما يتبقى 150 شخصًا فى عداد المفقودين، بعد 6 أيام من جهود البحث المتواصلة والمستمرة حتى الآن.
وكان المبنى المكون من 12 طابقًا والذى يضم 55 شقة والمطل على المحيط فى منطقة "سيرفسايد" قرب ميامى بيتش قد انهار، الخميس الماضى، بينما كان السكان نائمين فى الداخل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: بايدن سيزور فلوريدا الخميس المقبل على خلفية انهيار مبنى ميامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.