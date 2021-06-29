البيت الأبيض: بايدن سيزور فلوريدا الخميس المقبل على خلفية انهيار مبنى ميامى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" أنه من المقرر أن يلتقى بايدن بعائلات ضحايا المبنى المنهار، مشيرة إلى أنه حتى الآن لقى 11 شخصًا مصرعهم فيما يتبقى 150 شخصًا فى عداد المفقودين، بعد 6 أيام من جهود البحث المتواصلة والمستمرة حتى الآن.

وكان المبنى المكون من 12 طابقًا والذى يضم 55 شقة والمطل على المحيط فى منطقة "سيرفسايد" قرب ميامى بيتش قد انهار، الخميس الماضى، بينما كان السكان نائمين فى الداخل.