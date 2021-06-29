موعد عيد الاضحى ٢٠٢١ متي – العد التنازلي eid mubarak

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موعد عيد الاضحى ٢٠٢١ متي هو أكثر سؤال يسأله الكثيرين من المسلمين الآن، هذا حيث يتبقى أقل من شهر علي العيد الكبير كل عام وانتم بخير، والذي يحتفل خلاله المسلمون بشعائرهم الدينية، وتقديم الأضاحي لله سبحانه وتعالي، تيمناً بنبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل، وسنتعرف الآن متى عيد الاضحي 2021 بالتاريخ وبداية الإجازة ونهايتها التي ستمتد طويلاً، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وعلي الأمة الإسلامية جميعاً.
موعد عيد الاضحى ٢٠٢١
وفق ما أعلنه مركز الفلك السعودي، فإن توقيت وقفة يوم عرفة ستكون يوم الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو المقبل الذي يوافق 9 من ذي الحجة 1442، على أن يكون يوم الثلاثاء العشرون من يوليو 2021 أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الموعد المحدد بين مصر والسعودية، وبهذا فإن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ يوم وقفة عرفة يوم الإثنين وتمتد إلى يوم الخميس الموافق 22 يوليو، وينتظر كل المسلمين هذه الأعياد لتنتشر الفرحة والبهجة بينهم كما عهدنا، وأن للمسلمين عيدين في العام للفطر والأضحي، ونتعرف علي وقت العيد الآن بالإجازة.
إجازة عيد الأضحى 2021
سيحصل الكثيرين علي إجازة طويلة هذا العيد، حيث أن معظم الموظفون داخل جمهورية مصر العربية يحصلون على يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، وبداية من الإثنين وحتى الخميس تكون إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، ليتبقى يوم الأحد هو اليوم الوحيد في الأسبوع بدون إجازة ومن المتوقع أن تصدر الحكومة قرارا باعتباره إجازة مثلما حدث في السابق وبهذا قد تصل إجازة عيد الأضحى 2021 لمدة تسعة أيام.
كيفية صلاة العيد الاضحي
يؤدي المسلمون الصلاة للعيد في الصباح الباكر، وتختلف للعيد الكبير عن عيد الفطر، هذا حيث يذهب المسلمون إلي منازلهم وأماكن الأضحية التي سيقدمونها، ليبدأو في عمليات الأضحية، والتي لها شروط معينة يجب التعرف عليها قبل الإنخراط بها، وستجدونها متوفرة لدي كافة المشايخ، وأهم شروط الأضحية هو أن لا يكون بها عيب، أو نطحاء أو بطحاء، أو مريضة، بهذا تعرفنا معكم علي إجابة سؤال متى عيد الأضحي 1442 وكيفية الصلاة به.
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