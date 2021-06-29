غرق سفينة ركاب تقل عشرات الأشخاص قبالة جزيرة بالى بأندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مقاطعة جاوة الشرقية الأندونيسية، اليوم الثلاثاء، غرق سفينة ركاب تقل عشرات الأشخاص فى المياه قبالة جزيرة بالى.



جدة - نرمين السيد - أعلنت مقاطعة جاوة الشرقية الأندونيسية، اليوم الثلاثاء، غرق سفينة ركاب تقل عشرات الأشخاص فى المياه قبالة جزيرة بالى. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المقاطعة قولها إن أعمال الإجلاء مازالت مستمرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن سقوط ضحايا أو مصابين.

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