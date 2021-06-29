فاز المنتخب الإنجليزي، الثلاثاء، على نظيره الألماني، بهدفين دون مقابل، في إطار الدور الـ16 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
وتمكن لاعب المنتخب الإنجليزي، رحيم سترلينغ، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر المباراة.
ولم يقف التقدم الإنجليزي عند هذا الحد، فأضاف لاعب المنتخب الإنجليزي، هاري كين، الهدف الثاني، في الدقيقة السادسة والثمانين.
واستطاع "المانشافت" أن يسيطروا على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، لكنهم لم ينجحوا في هز شباك الإنجليز.
وبهذا النصر، فكت إنجلترا "العقدة الألمانية"، إذ يعد أول فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني في الأدوار الإقصائية لأي بطولة كبرى منذ عام 1966.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يورو 2020.. إنجلترا تفك العقدة الألمانية بـ"نصر نظيف" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.