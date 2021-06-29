سعر فحص كورونا مختبرات البرج 2021 وجدول أسعار المختبرات المعتمدة

سعر فحص كورونا مختبرات البرج أصبح من أكثر الخدمات بحثاً في التوقيت الحالي مع انتشار فيروس كورونا في المملكة حيث يواصل الكثير من المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية تساؤلاتهم عن أسعار فحص كورونا السعودية، وجدول أسعار المختبرات المعتمدة لفحص كورونا سواء في المختبر أو المنزل خاصة أن وزارة الصحة السعودية حددت عددًا من المختبرات حاصة على اعتماد منها لضمان توثيق فحص كورونا لمسافرين ومنع التلاعب في الفحوصات بما يضمن حماية المواطنين وتقليل خطر تفشي الوباء في المملكة لاسيما مع تحور الفيروس باستمرار، وإنتاج سلالات جديدة تأتى من مختلف دول العالم.

سعر فحص كورونا مختبرات البرج

حددت إدارة مختبرات البرج في المملكة العربية السعودية سعر فحص كورونا مختبرات البرج لجميع الفروع بالمملكة على أن يكون بقيمة 260 ريال سعودي، وتكون تكلفة إجراء الفحص في المنزل 360 ريال سعودي، مشيرة إلى انخفاض أسعار فحص كورونا عما كانت عليها خلال الشهور الماضية مما يسهل إجراء الفحص ليطمئن المواطنين على صحتهم.

جدول أسعار المختبرات المعتمدة لفحص كورونا

نستعرض جدول أسعار المختبرات المعتمدة لفحص كورونا بتوثيق وزارة الصحة السعودية وجمعية حماية المستهلك، ولذلك لراغبين فحص كورونا داخل المملكة وخارجها لتكون من خلال الجدول التالي:

بالمنشأة بالمنزل

مختبرات البرج 260 ريال 360 ريال

مختبرات العرب الطبية 299 ريال 399 ريال

المركز التخصصي الطبي 300 ريال 600 ريال

دكتور سليمان الحبيب 300 ريال 600 ريال

مستشفى الموساة 300 ريال 1500 ريال

سعودي اجيل 305 ريال –

مختبرات دلتا الطبية 322 ريال –

مختبرات الفارابي الطبية 350 ريال 600 ريال

مستشفى دله 500 ريال 750 ريال

جامعة الأميرة نورة 600 ريال –

مستشفيات الحياة الوطني 600 ريال –

مستشفى الدارة 750 ريال 750 ريال

سمارت لاب 1000 ريال 1150 ريال

فحص كورونا للسفر

يعتبر فحص كورونا من الفحوصات الطبية الهامة التى يتساءل عنها العديد في الفترة الحالية، حيث مازال فيروس كورونا منتشر في مختلف دول العالم، وحددت وزارة الصحة السعودية فحص كورونا للسفر داخل المملكة أو خارجها، لضمان صحة المواطنين والتقليل من انتشار الوباء.

شروط السعودية للسفر

أعلنت السلطات السعودية عن فتح الطيران الدولي من وإلى المملكة لعددًا من الدول ولكن بشروط لعل أبرزها الآتي:

تحليل فيروس كورونا للتأكد من سلامة المسافر. إجراء الفحص قبل السفر والخروج من المملكة بمدة لاتزيد عن 48 ساعة. وفي بعد الدول يتطلب إجراء الفحص قبل السفر بمدة 72 ساعة. تقديم شهادة معتمدة من المركز لشركة الطيران.

بذلك يكون قد اتضح سعر فحص كورونا مختبرات البرج وأسعار جميع المختبرات المعتمدة في المملكة العربية السعودية لاختيار المسافر المختبر المناسب له.