قرض شخصي للعاطلين والموظفين بمبلغ 60 ألف ريال بدون فوائد وفترة سداد 5 سنوات من بنك التنمية الإجتماعية

قرض شخصي للعاطلين والموظفين بمبلغ 60 ألف ريال، يوجد الكثير من البنوك المصرفية وشركات الصرافة التمويلية في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية والتي تعمل بشكل مستمر على مساعدة المواطنين بصفة عامة سواء رجال أو نساء على الحياة ومواجهة ظروفها بشتى الطرق خاصة مع انتشار ووجود فيروس ووباء كورونا وازدياد عدد حالات الإصابة به حيث أثر هذا الوباء كثيرًا على المواطنين في العالم كله لذلك وفرت بنوك السعودية عددًا من القروض الشخصية بشروط ملائمة وليس بها أي تعقيدات.

قرض شخصي للعاطلين والموظفين من بنك التنمية الاجتماعية

يتميز قرض العمل الحر 60 ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية بالعديد من المزايا ومن بينهم:

القرض لا يشترط من العميل ضرورة تحويل الراتب.

لا يتطلب البنك من العميل وجود ضامن أو كفيل للقرض.

القرض يتم وفق الأحكام الشرعية الإسلامية.

يتم إيداع القرض في الحساب البنكي على الفور بعد موافقة البنك.

فترة سداد القرض 5 سنوات.

شروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على قرض 60 ألف ريال سعودي، ويمكنك الحصول على قرض 30 الف بدون وظيفة من بنك التسليف ، ومن بين هذه الشروط:

أن يكون العميل لديه وثيقة الأعمال الحرة.

يجب أن يكون المقترض من السعوديين أو من حاملي الجنسية.

ألا يزيد داخل العميل في الشهر عن 14 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون عمر العميل من ثمانية عشر عامًا وحتى 60 عام.

من الضروري أن يقدم كافة الوثائق والأوراق المطلوبة منه للبنك.

لا يجب أن يكون العميل مدين للبنك بأي قرض آخر.

متاح القرض لجميع المواطنين والمواطنات يمكنهم الحصول عليه.

متاح لاصحاب الحرف والعاطلين عن العمل أو الذين يتقاضون مرتبات ضعيفة.

تبلغ رسوم القرض 4 آلاف ريال سعودي يتم خصمهم عند تسديد القرض بعد خمس سنوات.

تبلغ قيمة التمويل النقدي 60 ألف ريال ، وقيمة التمويل العيني تصل إلى 150 ألف ريال سعودي .

كيفية التقدم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

وفقًا لبعض الخجوات السهلة يتمكن العميل من التقدم على قرض العمل الحر في بنك التنمية الاجتماعية بكل سهولة وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية: