التربية الوطنية/نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2021 عبر bem.onec.dz وموقع فضاء الأولياء

يبحث الآن العديد من الطلبة عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر2021، نتائج البيام للعام الدراسي 2020-2021م، عبر موقع فضاء الأولياء وموقع وزارة التربية الوطنية، وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، و فور الإعلان عنها سيتم وضع رابط نتائج نتائج شهادة التعليم المتوسط ، حيث انتهي الطلبة والطالبات على مستوى جميع المناطق بجمهورية الجزائر الديموقراطية من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي.

كذلك ازداد البحث أيضا على نتائج البكالوريا وشهادة تعليم المتوسط لذلك سيتم وضع كافة الروابط الرسمية للنتائج فور اعتما نتائج البيام ونتائج الباك دورة 2021.

نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر

يبحث العديد من الطلبة والطالبات بجميع المحافظات الجزائرية عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021، وقد أدى عدد 641187 طالب وطالبة الامتحانات منهم 625223 متمدرسا وعدد 15964 مترشحا حرا، وقد اجتاز الطلبة الامتحانات في ثلاث أيام من يوم 15 جوان وحتى يوم 17 جوان 2021، وتم توزيع الطلبة على 2585 مركزا لأداء اختبارات البيام على مستوي جميع الوطن.

رابط نتائج البيام 2021

سيتم إضافة كافة الروابط الرسمية التي سيتم من خلالها إعلان نتائج الشهادة المتوسطة 2021، نتائج البيام 2021، حيث تجرى الآن عمليات التصحيح والتدقيق لأوراق الطلبة والطالبات على مستوى 70 مركزا لتصحيح أوراق إجابات الطلبة المترشحين للامتحانات، واليكم رابط فضاء الأولياء لمتابعة كافة ما يخص العملية التعليمية للطالب والطالبة عبر الموقع.

نتائج البكالوريا 2021

وقد انتهى طلبة شهادة البكالوريا وبلغ عددهم 731723 طالب وطالبة من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي الفصل الدراسي الثاني، وقد بلغ عدد المترشحين 459545 طالب وطالبة مترشحا متمدرسا وعدد 272178 طالبة وطالب مترشحا حرا، وبلغ عدد الطلبة الذكور 140099 وعدد الطالبات الإناث 132079 طالبة.

وسيتم عمليات التصحيح والتدقيق على مستوى 87 مركزا ثم يتم عمليات المراجعة والتجميع تمهيدا لاعتماد النتائج، وسيتم إعلان نتائج شهادة المرحلة المتوسطة الدورة الأولى دورة 2021 وكذلك إعلان نتائج البكالوريا 2021، نتائج الباك، حيث انتهى طلبة البكالوريا من امتحانات نهاية السنة الدراسية يوم 24 جوان وكانت قد استمرت الامتحانات خمسة أيام من يوم 20 جوان وحتى 24 جوان، وسنوافيكم بكل ما هو جديد ويخص نتائج الطلبة بالجزائر أولا بأول عبر المواقع الرسمية.