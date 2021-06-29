نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 ” البيام ” عبر وزارة التربيه والتعليم bem.onec.dz

البحث عن موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 ” البيام ” عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ ومن المقرر اعلان نتائج البيام 2021. من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في الجزائر بعد ان تم الانتهاء من كافة امتحانات السنة الرابعة متوسط في جميع مدارس التعليم في كل ولايات الجزائر. كما تجري حاليًا أعمال التقييم والمراجعة وتصحيح اوراق امتحانات شهادة التعليم المتوسط ، اذ أن كافة اختبارات شهادة التعليم المتوسط ” البيام ” تمت وفقًا للخطة التي وضعتها وزارة التربيه والتعليم. وسوف نضع بين أيديكم رابط نتائج البيام 2021 للاطلاع على النتائج بمجرد الاعلان عنها من قبل وزارة التربية.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

يترقب الاولياء والتلاميذ الذين اجتازوا شهادة التعليم المتوسط 2021 صدور نتائج البيام دورة جوان 2021، حيث من المتوقع إعلان نتائج البيام 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم في الجزائر فضاء اولياء التلاميذ في الخامس من شهر جويلية المرادف لعيد الاستقلال في الجزائر. وسيتم تنزيل نتائج البيام 2021 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الوقت المحدد.

شهادة التعليم المتوسط 2021

لقد انتهت امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2021 التي امتحن فيها التلاميذ خلال شهر جوان 2021، والآن الطلاب واوليائهم في حالة ترقب وتوتر شديد ويتسائلون عن موعد اعلان شهادة التعليم المتوسط 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ. وفي الواقع، حددت وزارة التربيه والتعليم الوطنية موعد نشر نتائج البيام 2021، والذي تم سرده في أعلى سطور المقال.

رابط موقع نتائج البيام 2021

خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً 5 يوليو سيتم نشر نتائج البيام 2021 في كافة الولايات الجزائرية، ونحن نضع بين أيديكم الخطوات التالية للاطلاع على نتيجة البيام :

الدخول عبررابط شهادة التعليم المتوسط 2021. وسيتم تفعيل الرابط بمجرد نشر نتائج البيام 2021

اختيار ولاية التلميذ الذي اجتاز امتحانات البيام

بعدها الضغط على امتحانات شهادة التعليم المتوسط.

تدوين رقم تسجيل التلميذ.

الإجابة على السئال الحسابي

وأخيرا عرض النتيجة.

في الاخير اعزائي الكرام وصلنا بكم إلى نهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على كل تفاصيل تحديد موعد اعلان نتائج البيام 2021 بالنسبة للتلاميذ الذين امتحنوا في اختبارات السنة الرابعة متوسط وينتظرون الاعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021.