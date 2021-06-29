قاضى قضاة فلسطين: الجرائم الإسرائيلية فى سلوان نكبة جديدة وتطهير عرقى

جدة - نرمين السيد - وصف قاضى قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، الجرائم الإسرائيلية فى سلوان بأنها "نكبة جديدة" وتطهير عرقى يرتكبه الاحتلال فى القدس، داعيًا العالم إلى التدخل قبل فوات الأوان.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، قال الهباش: "ما تقوم به دولة الاحتلال فى حى البستان بسلوان جنوبى المسجد الأقصى المبارك من أعمال هدم لممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين تحت إرهاب قوات الاحتلال، هو نكبة جديدة يواجهها الشعب الفلسطينى، وعملية تطهير عرقى أمام سمع العالم وبصره".

وأشار قاضى قضاة فلسطين إلى خصوصية سلوان، قائلاً إنها "تمثل خاصرة الحرم القدسى الشريف الجنوبية ودرعه الصامد الذى يقف فى وجه مخططات التهويد والاستيطان التى تحاصر الأقصى".

كما أكد الهباش، أن "أهالي مدينة القدس ومعهم كافة أبناء شعبنا فى كل مكان سيتصدون لهذه المخططات التهويدية، ولن يقبلوا أبدًا أن تمر هذه النكبة الجديدة، فنحن سنبقى شوكة فى حلق هذا الاحتلال المجرم المجرد من الإنسانية".

وانتقد الهباش ما وصفه بـ "النفاق الدولى الذى تمارسه بعض الدول الكبرى تجاه الاحتلال وجرائمه"، مطالبًا دول العالم ومنظماته وشعوبه كافة بـ "التحرك والكف عن صمتها المعيب، والتدخل لوقف هذه الجرائم بحق القدس وأهلها قبل فوات الأوان وقبل أن تتدحرج الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت فى حى البستان منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، بعدما حاصرت قوات الاحتلال الحى وأغلقت مداخله، وهدمت منشأة تجارية، تزامنًا مع انتهاء المهلة الإسرائيلية لهدم 17 منزلاً فلسطينيًا فى حى سلوان بمدينة القدس.