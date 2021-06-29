الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق

دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بجمهورية العراق الشقيقة أمس، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة في المحطة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مشدداً على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل التحديات وكل ما يهدد أمنه وأمن شعبه الشقيق.
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