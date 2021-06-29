750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن

دوت الخليج :- تجاوزت إصابات فيروس كوروان في الأردن حاجز 750 ألف إصابة منذ بد انتشار الوباء في شهر آذار من العام الماضي.

ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الصادر عن وزارة الصحة بخصوص مستجدات الحالة الوبائية، فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9737 حالة والإصابات إلى 750389 حالة.