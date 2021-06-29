التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة بالسعودية وشروط التقديم

يزداد البحث حول محرك البحث جوجل عن تفاصيل دعم ريف أحد البرامج الهامة التي تمد الأسر المنتجة بالدعم مثل الأشخاص الذين لا يمتلكون إلي عمل رسمي حكومي أو أصحاب مهنة الزراعة ويعتبر هذا البرنامج تحت رعاية الحكومة وتهتم بأمورة وزارة البيئة والزراعة، ويتم التقديم عبر منصات على مواقع البحث مع توافر مجموعة من الشروط للأشخاص التي ترغب بالتقديم، تهتم المملكة العربية السعودية بكافة مجالات المملكة من الناحية التعليمية والصناعية وكذلك البيئة الزراعية والتي تعتبر من أهم المجالات نظراً للمواد الإنتاجية الغذائية وغيرهم، وقد برز اهتمام المملكة بتلك الفئة وعمالها عن طريق إنشاء برنامج دعم ريف المملكة للأسر المنتجة ويعتبر الهدف الأول من إنشاء البرنامج هو تحسين الحاله العامة للإنتاج الزراعي، وتطور المزارعين الصغار وزيادة كميات الإنتاج وذلك عن طريق وضع خطة معينة، وتضع بها الدولة رؤية 2030 كما هو في جميع المنشآت.

وبرزت اهتمامات كلاً من وزارة البيئة والزراعة والمياة أيضاً في توفير دعم مادي بالإستناد إلي الحكومة السعودية ويتم الحصول على الدعم من خلال دعم ريف ويوجد عدة شروط معينة للحصول على الدعم وننقل لكم بعض من الشروط المهمة من خلال هذا المقال.

شروط الحصول على دعم الريف

الشروط:

أن لا يتوقف المتقدم على إمتلاك الأرض فقط بل يكون من أصحاب مهنة الزراعة. عدم التعيين في أيّ من وظائف القطاع العام أو الخاص. أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين عاماً على الأقل. أن يكون المتقدم سعودي المنشأ. أن يكون الحد الأقصى لراتب المتقدم 6000 ريال فقط. تقديم إثبات على مزاولة المهنة ومستندات حكومية بالنسبة للبرنامج. الحصول على وثيقة رسمية للمتقدم بالعمل الحر من قبل وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية. التسجيل على منصة دعم بعد تطابق جميع الشروط.

أولاً الدخول إلي الموقع الرسمي لـ برنامج ريف.

يظهر العديد من الاختيارات الضغط على أيقونة طلب الدعم.

اختيار مربع إنشاء حساب.

إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية والأسم رباعي ومحل الإقامة ورقم الهاتف وجميع البيانات الشخصية الأخري مع الحرص على عدم وجود أخطاء.

الضغط على أيقونة إنشاء ثم الإنتظار بضع دقائق سيصل إليك رسالة على رقم الهاتف قم بإدخال الكود الموجود بالرسالة حتى يتم تفعيل الحساب.

إدخال أسم المستخدم وإنشاء كلمة مرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

خطوات التسجيل في برنامج ريف:برنامج دعم ريف:

يعتبر أكثر البرامج النشطة في جميع دول الشرق الأوسط والدليل على ذلك إمتلاك البرنامج إلي أكبر ميزانية في مجال الإنتاج الزراعي الريفي.