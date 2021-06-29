وأضافت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الهدم إمعان إسرائيلى فى تهويد المدينة المقدسة، وتغيير هويتها ومعالمها وفقا لرواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية، ودليل على الوجه الحقيقى لحكومة "بينت-لبيد" باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلى أقدم صباح اليوم على تنفيذ تهديداته وهدم منشأة اقتصادية فى حى سلوان من بين 17 منزلا مهددا بالهدم فى الحى والتهجير القسرى لساكنيه بعد انقضاء المدة التى أمهلها الاحتلال للمواطنين بهدم منازلهم ذاتيا، حيث إن هناك 1550 مواطنا ما زالوا مهددين بالتهجير القسرى والتشريد من منازلهم فى حى الشيخ جراح والبستان، إلى جانب 86 منزلا مهددا بالاستيلاء عليه فى بطن الهوى تحت مزاعم واهية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلسطين: هدم المنازل فى حى البستان امتداد لجرائم حكومة الاحتلال السابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.