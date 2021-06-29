موريتانيا: توقيف مدونين بسبب دعوتهم إلى «الانفصال»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره موقع "أخبار" الموريتانى، يعود سبب التوقيف إلى تسجيلات صوتية وتدوينات تخص دعوات للانفصال، والإساءة لمكون الحراطين "الأرقاء السابقين"، والتسلح فى مواجهة عصابات الإجرام. ولم يشر التقرير الموريتانى إلى أى معلومات إضافية حول طبيعة المنشورات التى غرد بها الموقوفين، إلا أنه أوضح أن الشرطة تحتجز 4 أشخاص، وهم "الننى ولد كركوب، وعبد الرحمن ولد الطالب أحمد، وبنن ولد زينى وسيدنا ولد سيد المختار".

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