التحالف ضد داعش: التركيز يتزايد على أفريقيا

روما ـ د.ب.أ: عقد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما، وسط تزايد المخاوف من أنشطة التنظيم الإرهابي في أفريقيا. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي استضاف الاجتماع مع نظيره الإيطالي، إن الدول الـ83 الأعضاء بالتحالف حققت نجاحا كبيرا، إلا أن “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به” لضمان عدم عودة الإرهابيين في العراق وسوريا. ولفت إلى أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات كبيرة في العراق وسوريا، على الرغم من الضربات القاصمة التي وجهها التحالف له في هذين البلدين في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، أشار إلى الهجوم الذي شنه التنظيم على سوق في وسط بغداد في يناير الماضي والذي خلف 30 قتيلا. وحذر من أن التنظيم يشكل تهديدا متزايدا لمناطق خارج الشرق الأوسط، بما في ذلك أفغانستان واليمن وشمال سيناء بمصر ومناطق في غرب أفريقيا، مثل مالي. وأعلن بلينكن إن الولايات المتحدة صنفت الزعيم البارز في فرع تنظيم داعش بالصحراء الكبرى عثمان الياسو جيبو كإرهابي عالمي. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المسلح المقيم في مالي لعب دورا في الهجمات على أجانب وقوات الأمن في إقليم ميناكا والنيجر المجاورة. وأضاف بلينكن أن “ضمان النهاية المستمرة لتنظيم داعش، تعني أيضا مواجهة تهديدات داعش بفاعلية خارج العراق وسوريا، في المكان الذي ركز فيه تنظيم داعش جهوده مؤخرا”.