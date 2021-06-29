التسجيل في حساب المواطن بالخطوات خلال موقع ca.gov.sa للحصول على الدفعة الجديدة

التسجيل في حساب المواطن أحد أهم المواضيع التي دائما ما يتابعها المواطن السعودي أو حتى غير السعودي المقيم ممن يحملون بطاقات التنقل، حيث أن لكل دولة نظامها في توفير الدعم لمواطنيها المستحقين بما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية،حيث أصبح الدعم المقدم من المملكة في صورة دعم نقدي يتطلب الحصول عليه التسجيل في حساب المواطن، تابعونا خلال السطرو القادمة للتعرف على تفاصيل التسجيل في حساب المواطن للحصول على الدفعة الجديدة من الدعم.

التسجيل في حساب المواطن

لكي يمكنكم التسجيل في حساب المواطن كل ما عليكم هو اتباع خطوات بسيطة كالتالي:

يتم الدخول اولا الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن من هنا . سيظهر لك حساب جديد إذا كانت أول زيارة. قم بإدخال رقم الهوية، تاريخ الميلاد بالهجري، رقم الجوال الذي تريد متابعة الطلب من خلاله، إعادة كتابة رقم الجوال للتأكد من صحته. كما سيطلب منك إعادة كتابة الرمز التوكيدي الموجود بالشاشة. وفي النهاية يتعين عليك الضغط على التعهد الموجود في أخر الشاشة حتى تظهر لك علامة صح لتتعهد بأن كافة البيانات المرفقة صحيحة وفي حالة اكتشاف أي خطأ في أي مرحلة حتى بعد صدور القرار النهائي سيتم إلغاء عملية التسجيل. وبعد ذلك يتم تحويل حسابك لمراجعة البيانات من الجهات المعنية.

الحصول على دعم حساب المواطن

للحصول على الدعم عليك متابعة التسجيل في حساب المواطن، وذلك بالانتظار حتى تستقبل رسالة على هاتفك الجوال بها كلمة المرور لمتابعة الطلب، وبعد نجاح تسجيل الحساب سيتم تحويلك على الصفحة التالية والتي ستطلب منك كتابة( اسم المستخدم والذي يمثل رقم الهوية، ورقم المرور الذي ستستقبله على هاتفك الجوال عند إخطارك بنجاح تسجيل الحساب، وكتابة كذلك الرمز التوكيدي الموجود بالشاشة ) ثم اضغط دخول، وستظهر لك الصفحة التي تشمل معلوماتك للتأكد من صحتها وفي تلك الخطوة يتعين عليك تغيير كلمة المرور المرسلة إليك بأخرى خاصة بك عند طريق اختيار تغيير كلمة المرور قم بكتابة كلمة المرور المرسلة، ثم الكلمة الجديدة، ثم أعد كتابة الجديدة للتأكيد، وبذلك تمتلك حسابك الخاص واصبح بإمكانك الحصول على الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي.