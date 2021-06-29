“متاح” نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 موعد ظهور النتائج وخطوات الاستعلام عنها عبر موقع الديوان الوطني

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، تشتعل محركات البحث في الساعات القليلة الماضية بالبحث عن كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 خاصة بعدما أنهى الطلبة والطالبات أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ عدة أيام قليلة وبالتحديد في يوم السابع عشر من شهر يونيو الجاري، وكانت وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد أعلنت عن بدء أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الطلبة في اليوم الثامن عشر من الشهر نفسه أي بعد انتهاء الامتحانات بيوم واحد، وأعلنت الوزارة على ارتفاع نسب النجاح للطلبة في جميع الولايات الجزائرية، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات حول النتائج الخاصة بالشهادة للتعليم المتوسط للعام الدراسي 2021.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الموعد الرسمي الخاص بظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 والتي سيتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة والطالبات في جميع أنحاء الولايات الجزائرية من انتشار فيروس كورونا، وحددت وزارة التربية الوطنية موعد الخامس من شهر يوليو القادم لظهور النتائج الخاصة بشهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي 2021، كما يتم الاستعلام عنها عبر موقع الديوان الوطني الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة عبر عدة خطوات بسيطة جدًا، ويقوم الطالب باستخدام عدة خطوات بسيطة من أجل الاستعلام عن النتائج حيث يقوم باستخدام الرقم السري الخاص به وكذلك رقم الاستدعاء الموجودان على الاستدعاء الخاص بإجراء الامتحانات الذي قامت وزارة التربية الوطنية بإرساله.

استعلام نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

كما يمكن لكافة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 فور ظهورها في يوم الخامس من شهر يوليو القادم كما أعلنت وزارة التربية الوطنية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

أولًا: الدخول إلى موقع الديوان الوطني الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.

ثانيًا: إدخال الرقم السري الخاص بالطالب وكذلك رقم التسجيل الخاص به.

ثالثًا: الإجابة على السؤال الرياضي الموجود أمام الطالب.

رابعًا: الضغط على عرض النتيجة لتظهر النتائج الخاصة بالطالب في جميع المواد الدراسية.

أصبح الآن بإمكان كافة الطلبة والطالبات في شهادة التعليم المتوسط في الجزائر الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو الذهاب إلى المدارس وذلك عن طريق الخطوات السابقة عبر موقع الديوان الوطني التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية وذلك في ظل حرص الوزارة على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا.