“الآن” رابط منصة اوبن ايمس نتائج الامتحانات 2021 وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر المنصة الالكترونية

اوبن ايمس نتائج الامتحانات 2021، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل جميع الطلاب في الأردن هو اوبن امس نتائج الامتحانات 2021، وكان ذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردني أن نتائج اختبارات التوجيهي من المقرر أن تصدر إلكترونيًا من خلال منصة اوبن ايمس، ليكون هذا واحدًا من أهم الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، والجدير بالذكر ان النتائج من المقرر ان تصدر إلكترونيًا، لكلا الشعب العلمي والأدبي، على ان تصدر النتائج بعد أداء الطلاب للاختبار بحوالي 10 أيام فقط، بعد مراجعة أوراق الإجابة بشكل صحيح وتجميع الدرجات.

اوبن ايمس نتائج الامتحانات 2021

حاليًا يقوم الطلاب بتأدية الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراءات احترازية مشددة حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، حيث قد اعتمد وزير التربية والتعليم بالأردن مواعيد الاختبارات الخاصة بالطلاب، على أن تتم في لجان مؤمنة ومراقبة لعدم تفشي الفيروس بين أحد من الطلاب، وقد تم الاعلان بشكل رسمي أن النتائج ستصدر من خلال موقع “اوبن ايمس” المعتمد بشكل رسمي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن منصة اوبن ايمس هي المنصة الوحيدة الرسمية والمعتمدة من قبل الوزارة ليتمكن الطلاب من خلالها بمعرفة الدرجات الخاصة بهم دون الذهاب إلى المدرسة.

جدول امتحانات التوجيهي 2021

لقد بدأ طلاب الثانوية العامة الاردنية بأداء الاختبارات الخاصة بهم بدءًا من يوم 26 يونيو الماضي، والذي بدأ بها الطلاب في ظل إجراءات احترازية مشددة منعًا لتفشي الفيروس بينهم، وقد جاء الجدول الخاص بالامتحانات كالاتي:

الدخول إلى منصة

اوبن ايمس نتائج الامتحانات 2021

أولًا قم بالدخول الى اوبن ايمس نتائج الامتحانات 2021 المعتمدة بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم.

قم بالضغط على “نتائج التوجيهي 2020/2021” ضمن الخدمات المتواجدة امامك داخل الموقع.

سيطلب منك الموقع ادخال العديد من البيانات، أهمها الرقم الامتحاني.

قم بالضغط على “استعلام عن النتائج” وستصدر لك النتائج فورًا.

يمكن الاستعلام عن النتائج بعد التصريح بشكل رسمي عن صدورها إلكترونيًا من قبل الوزارة.

استعلام اوبن ايمس نتائج الامتحانات 2021

تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث في الأردن من أجل استعلام اوبن ايمس نتائج الامتحانات 2021 وهو الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج للعام الدراسي 2021 بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

اوبن ايمس نتائج الامتحانات 2021

يمكن الآن لكافة الطلبة والطالبات في الأردن الاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بهم عبر موقع اوبن ايمس الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو الذهاب إلى المدارس وذلك في ظل حرص الوزارة على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا في العالم.