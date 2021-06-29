وزير استخبارات إيرانى سابق: حياة المسؤولين على المحك مع تسلل الموساد لطهران

جدة - نرمين السيد - قال على يونسى، وزير الاستخبارات الإيرانى السابق، إنه خلال السنوات العشر الماضية، تسلل نفوذ الموساد فى لقطاعات مختلفة من إيران إلى مستوى يجب معه على على جميع المسؤولين أن يشعروا بالقلق على حياتهم".





وأضاف يونسى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن إهمال الموساد جعله يتسلل ويضرب ضربته بهذا الشكل إذ جعل حياة مسؤولى النظام الإيرانى على المحك. يذكر أن على يونسى كان وزيرا للاستخبارات فى حكومة محمد خاتمى بين نهاية عام 1998 ومنتصف عام 2005.

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