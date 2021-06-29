ارتفاع ضحايا انهيار مبنى ميامى بفلوريدا الأمريكية إلى 11 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، ارتفاع حصيلة انهيار مبنى يتكون من 12 طابقا فى سيرفسايد قرب ميامى بيتش فى ولاية فلوريدا إلى 11 ضحية، فيما لا يزال الغموض يحيط بأسباب هذه الكارثة.





وصرحت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد التى شهدت الحادث، بأن عمليات البحث متواصلة دون توقف ويشارك فيها مسعفون من المكسيك وإسرائيل وتستخدم فيها وسائل بحث تكنولوجية متطورة. وكان المبنى المكون من 12 طابقا والذى يضم 55 شقة والمطل على المحيط فى سيرفسايد قرب ميامى بيتش قد انهار فجر الخميس الماضى، بينما كان السكان نائمين فى الداخل.

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