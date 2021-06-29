في ذكرى مئوية الحزب.. الصين بين الإنجاز والتشكيك

تحاول الصين تسليط الضوء على أكثر الإنجازات التي تفتخر بها، بما في ذلك القنبلة الذرية الأولى، وبناء البنية التحتية والمهمة الأخيرة غير المأهولة إلى المريخ.

في المنزل الذي التقى فيه ماو تسي تونغ و12 شخصًا آخر قبل 100 عام لتأسيس الحزب الحاكم في الصين، قاد الرئيس شي جين بينغ مؤخرًا مكتبه السياسي في تلاوة القسم لدعم المبادئ و"التضحية بكل شيء" من أجل الحزب والشعب، وفقاً لرويترز.

أصبحت ساحة شنغهاي قاعة تذكارية فخمة، وهي نقطة محورية حيث تحتفل الصين يوم الخميس بالذكرى المئوية للحزب الذي يسيطر على أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وثاني أكبر اقتصاد.

تعكس الاحتفالات التي ستقام في حيّ راقٍ شيئا أكبر وهو صنع الأساطير لتضخيم رسالة الصين في الداخل والخارج، بما يتماشى مع دعوة "شي جين بينغ" هذا الشهر لإخبار المزيد من القصص الإيجابية عن الصين.

تحاول الصين تسليط الضوء على أكثر الإنجازات التي تفتخر بها، بما في ذلك القنبلة الذرية الأولى، وبناء البنية التحتية والمهمة الأخيرة غير المأهولة إلى المريخ.

الحزب الحاكم يتجاهل أحداثا تاريخية

تم تجاهل الاضطرابات الكبرى في القرن العشرين والتي يعتقد المؤرخون أنها قتلت الملايين: مجاعة 1958-1960، "الثورة الثقافية" من عام 1966، والحملة القمعية التي قتلت المئات أو حتى الآلاف من المؤيدين، نشطاء الديمقراطية في ميدان تيانانمن عام 1989.

قال روبرت بيكرز، مؤرخ للحزب في جامعة بريستول البريطانية "هناك الكثير من تاريخه (الحزب) يجب أن ينساه.. لقد كرس قدرًا كبيرًا من الجهد لضمان وجود نص متفق عليه لتاريخ يجب الاحتفال به".

لطالما سعى الحزب للسيطرة على التاريخ. وقد تكثف هذا الجهد في عهد "شي جين بينغ"، الذي قاد حملة ضد "العدمية التاريخية"، والتي تُعرَّف بأنها أي محاولة لاستخدام الماضي للتشكيك في الدور القيادي للحزب أو “حتمية” الاشتراكية الصينية.

أنشأت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وحدة تاريخ متخصصة لنشر النسخة الرسمية للأحداث الماضية.

قال جلين تيفرت، المؤرخ بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، إن هذه الحملة تعكس انعدام الأمن للحزب ومتجذرة في مخاوف "شي جين بينغ" من أنه قد ينهار مثل نظيره السوفيتي، الذي أطيح به في عام 1991.

وقال: "يبدو أن هذا هو الشغل الشاغل له منذ البداية.. إنه جزء من نهج أكثر منهجية وتكاملاً لإعادة تأسيس سلطة الحزب والتأكد من أنها لا تسير في طريق الحزب الشيوعي السوفيتي".

وعلى الرغم من جهود "شي جين بينغ" للتأكيد على استمرارية جهود الحزب التي استمرت قرنًا من الزمان لتجديد شباب الصين، تظهر القاعة التذكارية الجديدة أن الحزب قد ابتعد عن جذوره.