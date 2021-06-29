طباعه تصريح الحج عبر منصة ابشر ومعرفه الخطوات اللازمة للخدمه

طباعه تصريح الحج عبر منصة ابشر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة حيث أعلنت المنصة علي الخدمة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبه موسم الحج. حيث أعلنت المنصة أيضا حديثا عن اهم الخدمات الإلكترونية الجديدة مثل الهوية الرقمية و رخصه القيادة الرقمية وكيفيه تفعيلهم علي الجوال واستخدامهم بلا من البطاقات الأخري. والآن سوف نقوم بشرح كيفيه طباعه التصريح بالخطوات وكيفيه إلغاءه أيضا عبر منصة ابشر بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

طباعه تصريح الحج

أعلنت المنصة عن خدمه طباعه التصريح الخاص بالحج الخاص بك أو المكفولين لديك أو أفراد أسرتك ويمكن أيضا طباعه تصريح المرافقين لك أيضا بسهوله جدا. كل ما عليك غير تسجيل دخولك بالمنصة واتباع خطوات الطباعة أو يمكنك أيضا طباعتها عن طريق موظفي الحملة. كما تم الإعلان أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهما المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين ببوابه ابشر.

خطوات طباعه تصريح الحج

بالإضافة إلي ذلك انه أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه طباعه التصريح الكترونيا والتي سوف نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المنصة.

اختيار أيقونة خدمات تحت تبويب خدماتي.

الضغط علي أيقونة وزاره الحج.

اختيار نوع التصريح المراد طباعته ( التصريح الخاص بك – تصريح أفراد الأسرة – تصريح المكفولين ).

كما أعلنت المنصة علي نه يمكن للمرافقين طباعه التصريح الخاص بهم من خلال حساباتهم الخاصة بالمنصة أو من خلال موظفي الحملة أيضا.

إلغاء تصريح بواسطه الحاج

بالإضافة إلي ذلك أيضا انه تم الإعلان عن خدمه إلغاء التصريح والتي تمكن المستفيد أيضا من إلغاء تصريح خاص به أو بأفراد أسرته أو المكفولين منه وذلك عبر منصة ابشر. في حاله إلغاء تصريح للمرافقين يجب عليهم تسجيل الدخول ابشر أو عن طريق الأحوال للمواطنين والجوازات للمقيمين إذ لم يكن لديهم حساب عبر المنصة.

خطوات إلغاء تصريح بواسطه الحاج

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن خطوات إلغاء تصريح الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: