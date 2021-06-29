سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 20616 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات، حيث بلغ 652 حالة وفاة.
وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (6209)، تليها مدينة بطرسبورغ (2453)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1374).
وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن 14697 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 4 ملايين و984037 شخصا.
وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 5 ملايين و493557 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 134545 حالة.
هذا واتخذت السلطات الروسية جملة من الإجراءات لتحفيز المواطنين على مزيد من الإقبال على التطعيم ضد الفيروس، كما فرضت إلزامية التطعيم في عدد من القطاعات المهنية، لمواجهة العدد المتزايد من الأصابات بالفيروس مؤخرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا.. أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وزيادة قياسية في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.