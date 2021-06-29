اليمن: مقتل اثنين من خبراء إيران العسكريين فى الجوف

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة فى الجيش اليمني، ربيع القرشى، أمس الثلاثاء، مقتل خبيرين عسكريين إيرانيين فى جبهة الخنجر التابعة لمحافظة الجوف، شمالى اليمن.





وقال المسؤول العسكرى اليمنى، إن الخبيرين الإيرانيين لقيا حتفهما بجبهة الخنجر، أثناء نزولهما لرفع التقارير برفقة القيادى الحوثى أبوهاشم القابوسى، قائد الحراسة الخاصة لعبدالملك الحوثى.

وفى منشور على صفحته بموقع "تويتر"، أوضح القرشى أن الخبير الأول اسمه الحركى إدريس أصغر، وينتمى لفيلق القدس "كتيبة 14 - فرقة 22 مهدى"، فيما يدعى الخبير الثانى رحنا بهرام، وينتمى لـ"الكتيبة 15 حمزة" فى فيلق القدس.

ونشر المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة فى الجيش اليمنى صورة، لافتًا إلى أنها "لأحد قتلى الخبراء الإيرانيين"، تظهره إلى جانب "سفير إيران لدى الحوثيين" حسن ايرلو.

وكانت مصادر إعلامية يمنية أكدت قبل يومين مصرع المدعو أبو هاشم القابوسى، قائد الحراسة الخاصة لزعيم ميليشيا الحوثى عبدالملك الحوثى، أثناء استقباله من قبل قيادات عسكرية حوثية بالجوف، وذلك إثر قصف مدفعى لقوات الجيش.

وتدور معارك عنيفة منذ أسابيع فى جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم، بمركز محافظة الجوف، حيث ينفذ الجيش اليمنى هجمات وعمليات نوعية كبدت ميليشيات الحوثى الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.