محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان "تنمية علاقات التعاون"

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من آبي أحمد، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أن الاتصال تناول سبل تنمية علاقات التعاون بين البلدين "في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة".

كما تناول الجانبان مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، خاصة في الدول الإفريقية.