دعم مالي لعملاء برنامج نفاذ لتمويل السيارات يصل إلى 2400 ريال

برنامج نفاذ هو منتج تمويلي من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وهو منتج تمويلي موجه للمواطنين السعوديين القادرين على العمل ولكنهم لم يعثروا على فرصة عمل، أو وظيفة، ويرغبون فى زيادة دخلهم الشهري ولديهم حرفة أو مهنة متخصصة فى مجال معين، حيث يتيح لهم البنك الاستفادة بالحصول على تمويل ميسر يساعدهم على ممارسة أعمالهم الحرة لحسابهم الشخصي.

وقد دعا بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة عملاء برنامج نفاذ الحصول على دعم مالي يقدر بحوالي 2400 ريال لتمويل السيارات والاستفادة من برنامج دعم النقل الموجه والحصول على الدعم المالي، وقد نشر البنك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” عملاء برنامج نفاذ لتمويل السيارات بأنه يمكنهم الاستفادة من برنامج دعم النقل الموجه المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حيث يقدم هذا الصندوق دعم مالي يصل إلى 2400 ريال.

برنامج نفاذ يهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة العمل الحر، ومنح فرصة لتحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد، وكذلك رفع جودة حياة المواطن السعودي.

كما يعتبر منتج نفاذ وسيلة دخل أساسية أو إضافية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويساعد على الحد من الائتمان غير الرسمي، ويعمل على خفض نسبة البطالة بالمملكة.

كما يستهدف البرنامج الموظفين الذين يبلغ راتبهم 4 آلاف وأقل، وكذلك العاطلون عن العمل، والغير مستفيدين من قنوات التمويل التقليدية.

أهداف برنامج نفاذمسارات التمويل فى برنامج نفاذ

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية مسارات تمويل مهن العمل الحر ومن المهن التي يمولها البرنامج ما يلي:-

من المسارات النشطة حالياً مهن الخدمات التخصصية مثل الترجمة، والتصميم والإبداع، والرياضة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المحاسبية والقانونية، والاستشارات الفنية والإدارية، والإنتاج الفني والابداعي، وتطوير المحتوي، والتطبيقات، وتوصيل الطلبات، وعلوم البيانات والتحليل.

كما أنه من المستهدف قريباً البدء فى مسارات تمويلا لمهن الحرة فى المجالات التالية: مهن التنمية الريفية، والمهن العقارية، ومهن الأسر المنتجة، ومهن الحرف اليدوية.

وكان بنك التنمية قد قدم مؤخراً دعم لممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وكذلك الراغبين فى زيادة دخلهم الشهري من خلال منتج نفاذ دعم مالي يصل إلى 150 ألف ريال.