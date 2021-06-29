روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ كورونا منذ تفشى الفيروس

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن موسكو، فتحت مركزين لتطعيم الأجانب ضد فيروس كورونا، وذلك فى إطارالجهود المبذولة لمكافحة الوباء والسيطرة عليه.

ووفقا لموقع قناة "آر تى عربية"، فقد أصبح من الممكن أن يتلقى المهاجرون فى روسيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى كل من مركز الهجرة متعدد الوظائف فى منطقة "ساخاروفو" وكذلك فى نقطة التطعيم فى المركز التجارى بمنطقة "سادوفود" بموسكو.

وفى المرحلة الأولى سيتم اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت"، ويتم تطعيم العمال المهاجرين بناء على طلب من أصحاب العمل.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى موسكو وباقى مناطق روسيا، سجلت السلطات الصحية فى روسيا خلال الأيام الأخيرة إقبالا كثيفا على التطعيم ضد الوباء.