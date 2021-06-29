ألمانيا: دوافع متطرفة وراء عملية الطعن الأخيرة فى فورتسبورج

جدة - نرمين السيد - وكان صومالى "24 عاماً" قد هاجم المارة بسكين وسط مدينة فورتسبورج يوم الجمعة الماضية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين على الأقل بجروح خطيرة، واعتقلت الشرطة المهاجم بعد أن أطلقت عليه النار.

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