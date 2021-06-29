بسبب فضيحة فساد.. رئيس جنوب إفريقيا ينوى إقالة وزير الصحة

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير إخبارى، اليوم الثلاثاء، عن أن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، سيتخذ قرارًا بإقالة وزير الصحة، زويلى مخيزى، من منصبه، لافتًا إلى أن الرئيس ينتظر تقريرًا بشأن ما تردد حول تورط مخيزى فى فضيحة فساد تتعلق بوباء كورونا هذا الأسبوع.





ووفقًا لصحيفة "بزينس داى"، قالت مصادر مطلعة، لم يتم الإفصاح عن هويتها، إن قرار رامافوزا بإقالة مخيزى يأتى بسبب منح الوزير عقدًا بقيمة 150 مليون راند ـ ما يعادل 10.5 مليون دولار ـ لشركاء، وذلك على نحو يخالف الإجراءات المعمول بها. وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، لا يتوقع مخيزى أن تأتي نتيجة التحقيق الذى تجريه "وحدة التحقيق الخاصة" فى صالحه، ويستعد للطعن على القرار قانونيًا.

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