استعلام البطاقة المدنية الكويت 2021 بالرقم المدني لمعرفة جاهزية البطاقة عبر e.gov.kw

استعلام البطاقة المدنية الكويت 2021، تعتبر خدمة الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت من أهم الأمور التي تشغل بال المواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية الآن، وتحتوي البطاقة المدنية على عدد كبير من البيانات الشخصية للمواطن، وتكون لهذه البطاقة مدة صلاحية معينة حيث يلزم على المواطن أو المقيم الذهاب إلي هيئة المعلومات المدنية في الكويت لتجديدها، هذا ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن البطاقة المدنية والخطوات التي يمكنكم اتباعها لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالبطاقة.

استعلام البطاقة المدنية الكويت 2021

خصصت دولة الكويت موقع الكتروني ليتمكن المواطنين والمقيمين من خلاله القيام بعملية استعلام البطاقة المدنية الكويت 2021، وللإستعلام عن البطاقة الخاصة بكم وفرنا لكم بعض الخطوات البسيطة التي عليكم اتباعها للإستعلام بسهولة، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي.

يقوم المواطن بالدخول إلى رابط موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

. بعد ذلك يقوم بالضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم يقوم بالضغط على ايقونة حالة البطاقة وعليه بملء كافة البيانات اللازمة مثل كتابة رمز التحقيق و الرقم المدني.

وأخيراً يقوم بالضغط على ايقونة الاستعلام.

وفي غضون دقائق سوف يقوم الموقع بعرض استمارة توضح جميع البيانات اللازمة.

رابط استعلام البطاقة المدنية الكويت 2021 لمعرفة تفاصيل البطاقة

ذكرنا أنه قامت الحكومة الكويتية بتخصيص رابط ليمكن من خلاله استعلام البطاقة المدنية الكويت 2021، كما يمكنكم ايضاً من خلال نفس الموقع الاستعلام عن موقف البطاقة وصلاحيته أو انتهائها وذلك من خلال اتباع الخطوات التي سوف نعرضها لكم الآن تابعو:

يقوم الموطن بتسجيل الدخول عبر موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت من خلال الرابط المتوفر خلال السطور السابقة.

ثم يقوم بالنقر على ايقونة الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية.

ومن ثم يقوم بمليء بملء جميع البيانات اللازمة للاستعلام عن صلاحية البطاقة، وذلك بإدخال الرقم المدني ورمز التحقق.

ثم النقر على ايقونة الاستعلام.

ومن الجدير بالذكر أنه تتوفر أيضاً العديد من طرق الاستعلام الاخرى مثل خدمة الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية عن طريق خدمة الاستعلام الصوتي بالاتصال على رقم الهاتف التالي: 1889988.