روسيا ترفض مطالب التشيك بدفع تعويضات عن تفجيرات فربيتيتسى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الساسة التشيكيين "أدرجوا أنفسهم على قائمة الدول غير الصديقة، وبكل تصريح متهور جديد يؤكدون صفتهم".
وأضافت زاخاروفا "أود التذكير بأن من يتصرفون بهذه الطريقة دون أى تحقيق، ويطالبون بالأموال مع إطلاق التهديدات والإهانات، يسمون بالمبتزين".
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