‎الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار فى إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى - فى بيان لها - إن هذا القرار يعد خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الإثيوبى فى بناء مستقبل يلبى تطلعاته فى السلام والازدهار.

وأشارت إلى أن الحوار البناء وضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون والدستور هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد.

وكانت الحكومة الفيدرالية فى إثيوبيا، أعلنت أمس الإثنين، "وقف إطلاق نار من جانب واحد" فى تيجراى، بعدما تمكن مقاتلو التيجراى من السيطرة على العاصمة ميكلى، وسط احتفالات فى الشوارع.

وتسببت حرب الحكومة الإثيوبية ضد إقليم تيجراى فى خسائر فادحة بين الجانبين، وعدد غير معروف من الضحايا، بالإضافة إلى تسببها بتهجير عشرات الآلاف من المدنيين.