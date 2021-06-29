جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى فيتنام، اليوم الثلاثاء، منح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، ليكون بذلك اللقاح الخامس الذى يحصل على موافقة الحكومة الفيتنامية إلى جانب لقاحات "أسترازينيكا وسبوتنيك وفايزر وسينوفارم".





وكانت الحالات المحلية ظهرت فى فيتنام مرة أخرى فى 27 أبريل، لترصد البلاد أكثر من 10 آلاف إصابة منذ ذلك التاريخ. وقدمت فيتنام اللقاحات لنحو 3.5 مليون مواطن من إجمالى سكانها البالغ عددهم 98 مليون نسمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتنام: الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.